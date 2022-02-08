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Шеринг техпаспорта: Федоров анонсировал новую услугу для водителей

8 февраля 2022, 12:28
Марта Бондаренко редактор ленты
Шеринг техпаспорта: Федоров анонсировал новую услугу для водителей
Источник: Pixabay

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сегодня анонсировал запуск новой услуги в приложении Дія – шеринг автомобильного техпаспорта.

Об этом министр сказал во время выступления на конференции Diia Summit.

– Сегодня мы презентуем и будем запускать новую услугу Надлежащий пользователь. Вы сможете “пошерить” технический паспорт автомобиля через QR-код. Это очень просто – лишь в несколько кликов, – отметил Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что многие водители давно ждали этой услуги.

Кроме того, по словам министра, через приложение Дія можно будет легко заменить водительское удостоверение, и не нужно будет лишний раз ездить в центр обслуживания.

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Пользователи Дія могут не переживать о конфиденциальности своих данных — ранее в Минцифре рассказали о защите личной информации украинцев.

Теги
Мінцифри , Паспорт , Удостоверение водителя
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