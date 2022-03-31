В сервисных центрах МВД возобновили услугу перерегистрации авто

В сервисных центрах МВД возобновили предоставление полезной услуги — перерегистрацию транспортного средства.

— Отныне мы возобновляем возможность перерегистрации авто. В это тяжелое время следует максимально обеспечить доступ к государственным услугам. Потому что каждое такое действие – это наше “выстоим” для страны, – отметил замминистра внутренних дел Богдан Драпятый.

Известно, что украинцы также могут сдать экзамены на категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1, E, DE.

Для тех, кто уже прошел учебу в автошколе, будет доступна теоретическая часть экзамена на получение категории B.

В МВД напомнили, что практическая часть сейчас отменена, но это не касается категорий А1, А, В1.

Помимо этого, ранее уже заметно упростили получение или замену водительского удостоверения. Больше не нужно иметь медицинскую справку. Однако остальные документы из обязательного перечня остались без изменений — паспорт, идентификационный код, удостоверение водителя (при наличии) и справка из полиции (в случае кражи документа).

Также на период военного времени водителям категории B разрешили управлять грузовым транспортом. Речь идет о категориях С и С1 — авто весом более 3,5 т.