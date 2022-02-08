В Минцифре рассказали, почему водителям стоит пользоваться услугами сервиса Дія. Так, водитель сможет вовремя узнать о штрафах за нарушение ПДД и вовремя их оплатить, не доводя дело до суда.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров во время мероприятия Diia Summit 2022 8 февраля.

По мнению Федерова, Дія поможет избежать проблем с законом.

— Информация о штрафах теперь доступна в приложении. Вы можете оплатить его в несколько кликов. Но есть люди, которые еще его не установили. Они и не узнают о штрафах — тогда на них открывается исполнительное производство, но и о нем они не узнают без приложения Дія — сейчас о производстве можно узнать только в приложении. Если и на этом этапе пользователь не установил сервис – начнется судебный процесс. Если появятся судебные дела – Дія может о них известить, – уверяет Федоров.

То есть относительно всего, что касается судебных дел, сервис предоставит всю подробную информацию — к примеру, когда суд и кто судья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую услугу для пользователей сервиса — теперь украинцы смогут проходить опросы, помогая властям узнать свое мнение. Опросы уже доступны в приложении сервиса.