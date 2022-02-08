У Мінцифрі розповіли, чому водіям варто користуватись послугами сервісу Дія. Так, водій зможе вчасно дізнатися про штрафи за порушення правил дорожнього руху та вчасно їх сплатити, не доводячи справу до суду.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров під час заходу Diia Summit 2022 8 лютого.

На думку Федорова, Дія допоможе уникнути проблем із законом.

– Інформація про штрафи тепер доступна у Дії. Ви можете сплатити за кілька кліків. Але є люди, які ще не встановили програму. Вони й не дізнаються про штрафи – тоді на них відкривається виконавче провадження, але й про нього вони не дізнаються без Дія – зараз про провадження можна дізнатися лише у додатку. Якщо і на цьому етапі користувач не встановив сервіс – почнеться судовий процес. Якщо з’являться судові справи – Дія може про них сповістити, – запевняє Федоров.

Так, щодо судових справ, сервіс надасть усю докладну інформацію – наприклад, коли суд і хто суддя.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нову послугу для користувачів сервісу – тепер українці зможуть проходити опитування, допомагаючи владі дізнатися свою думку. Опитування вже доступні у програмі сервісу.