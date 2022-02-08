Регистрация строительства станет автоматической через портал Дія — Федоров

В Украине через портал Дія регистрация на строительство станет автоматической. Ранее услуга также предоставлялась на портале, но ждать рассмотрения нужно было 10 рабочих дней.

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

— Теперь она предоставляется автоматически, а результат заказчик получает сразу, — отметил министр.

Детальнее об автоматическом разрешении на строительство рассказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

— То есть сегодня при наличии необходимых документов, которые загружаются в систему, разрешение будет предоставляться автоматически. Государство не будет участвовать в предоставлении разрешения. Это право принадлежит заказчику или застройщику, если у него есть соответствующие документы. Это решение принимает не человек, – отметил министр.

Он подчеркнул, что этот механизм позволит устранить коррупцию в этом направлении.

Также Чернышев отметил, что для его ведомства очень важное сотрудничество с Минцифрой.

— Министерство отвечает за градостроительство, а цифровизация – это как фундамент для здания. Я хотел бы презентовать реформу строительной отрасли, которая много лет была очень коррумпированной. Мы с вами все это знаем. Система себя полностью скомпрометировала, а размеры взяток достигали миллиардов гривен, — отметил министр.