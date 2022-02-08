Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новую услугу для пользователей сервиса Дія. Так, теперь украинцы смогут проходить опросы, помогая властям узнать свое мнение.

Об этом заявил Зеленский во время мероприятия Diia Summit 2022 8 февраля.

По его словам, опросы уже доступны на смартфонах пользователей Дія.

– В Дія запускается услуга опроса – это первый масштабный инструмент электронной демократии. Для миллионов граждан это возможность выражать свою позицию и влиять на решения. Для государства – возможность быстро узнать мнение людей по любым вопросам в режиме реального времени и реальных цифр. Для всех нас – это практически старт цифрового народовластия, – заявил президент.

Так, первый опрос уже доступен для пользователей — в первом вопросе нужно ответить, какая из доступных функций является самой полезной — смена регистрации, справка о несудимости, надлежащий пользователь или опросы.

Второй вопрос — нужно помочь выбрать название для программы, с помощью которой украинцы старше 60 лет смогут бесплатно получить современные смартфоны.