Илон Маск обсудил войну в Украине, а также рассказал о своих планах и мечтах. Глава Tesla считает, что нельзя позволить Путину захватить Украину, а Европе можно избавиться от энергетической зависимости России с помощью АЭС.

На вопрос о полномасштабном вторжении России в Украину с 24 февраля Маск ответил, что видеть происходящее сейчас очень странно.

— Я думал, что по большей части мы вышли за рамки таких вещей. Если России это сойдет с рук, то это будет сигналом для других стран, что у них тоже так получится, — рассказал Илон.

Миллиардер также рассказал, что по его мнению сделает Путин.

— Я предположил, что он попытается захватить восточную треть страны. Откровенно говоря, если вы просто слушали риторику, то понятно, что его интересовали как минимум те части Украины, где проживает значительный процент русскоязычного населения. Он аналогично сделал и в Грузии, — добавил глава SpaceX.

Самый богатый человек в мире считает, что США сделали очень много для помощи Украине, но это просто не было публично.

— Мы не можем позволить Путину захватить Украину. Это безумие, — утверждающее сказал Илон.

Маск также провел параллель между Гитлером и Путиным — американец считает, что Гитлера нужно было остановить раньше, и от этого мир был бы лучше.

Чтобы меньше зависеть от РФ и ее ресурсов, Илон заявил о необходимости работ АЭС, а также восстановлений тех станций, которые уже были закрыты.

— Они быстрее всего производят энергию. Глупо закрывать сейчас атомные электростанции, особенно если вы находитесь в месте, где не бывает стихийных бедствий. Я думаю, что в долгосрочной перспективе большая часть энергии будет поступать от солнца. Но до поры до времени нам нужно поддерживать ядерную энергетику, — добавил бизнесмен.

На вопрос о том, как Маск себя чувствует с состоянием в $260 млрд, он заявил, что Путин значительно богаче.