Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) присвоил электрокару Tesla Model Y наивысшую оценку за краш-тест. По мнению независимой организации из США, автомобиль компании Илона Маска максимально безопасный как для пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

И хотя компания Tesla подчеркивает уникальность электрокаров необычными новшествами, главное преимущество авто — безопасность. Это касается не только кроссовера, но и других моделей — Model S, и Model X. Они удостоились максимальной оценки за самую низкую вероятность серьезных травм при ДТП.

— Tesla Model Y 2021-22 годов, роскошный внедорожник среднего размера, имеет право на премию TOP SAFETY PICK+ от Страхового института дорожной безопасности, — сообщается на сайте IIHS.

Это наивысший бал, который может получить автомобиль на основании проведенных краш-тестов. Оценка дается не только за степень повреждения пассажиров, но и за деформацию кузова авто и разброс осколков стекла и деталей.

Правда, некоторые владельцы Tesla остались недовольными опытом вождения электрокара. Блогер из Финляндии подорвал свою Model S с помощью динамита, запихнул внутрь манекен с лицом Илона Маска. Утилизировал транспорт он из-за дорогостоящего ремонта, без которого Tesla не могла ездить.