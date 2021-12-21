Владелец электрокара Tesla взорвал авто вместе с манекеном Илона Маска внутри. Блогер из Финляндии записал эффектное видео и опубликовал в YouTube.

По словам водителя, он был очень разочарован своей Tesla Model S 2013 года выпуска. В видео он рассказал, что спустя время активного использования электрокара на приборной панели появилось несколько кодов ошибок — для доставки авто в сервисный центр понадобился эвакуатор.

Транспорт пробыл на СТО целый месяц, после чего владельцу сообщили неприятную новость — отремонтировать автомобиль без замены аккумулятора невозможно. Это обойдется в $22 тыс., так как гарантия на транспорт 8-летней давности не распространяется.

Мужчина решил не ремонтировать авто — избавиться от транспорта он решил с помощью 30 кг динамита в бывшем карьере. Чтобы отомстить производителям Tesla, он решил засунуть внутрь авто манекен, к которому приклеил на голову лицо Илона Маска.

На видео можно заметить, что взрыв был очень эффектным — деталей от авто почти не осталось, а владелец уничтоженного электрокара очень доволен результатом.

Напичкать транспорт взрывчаткой — не единственный способ избавиться от авто. В Украине все чаще начали утилизировать автомобили — в этом году сняли с регистрации на 40% больше транспорта, чем в 2020 году. Чаще всего прощались с автомобилями советского, украинского и российского производства.