Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) надав електрокару Tesla Model Y найвищу оцінку за краш-тест. На думку незалежної організації зі США, автомобіль компанії Ілона Маска є максимально безпечним як для пасажирів, так і для інших учасників дорожнього руху.

І хоча компанія Tesla наголошує на унікальності електрокарів незвичайними нововведеннями, головна перевага авто — безпека. Це стосується не тільки кросовера, а й інших моделей – Model S, і Model X. Вони отримали максимальну оцінку за найнижчу ймовірність серйозних травм під час ДТП.

– Tesla Model Y 2021-22 років, розкішний позашляховик середнього розміру має право на премію TOP SAFETY PICK+ від Страхового інституту дорожньої безпеки, – повідомляється на сайті IIHS.

Це найвищий бал, який може отримати автомобіль на підставі проведених краш-тестів. Оцінка дається не лише за ступінь пошкодження пасажирів, але й за деформацію кузова авто та розкид осколків скла та деталей.

Щоправда, деякі власники Tesla залишилися незадоволеними досвідом керування електрокаром. Блогер із Фінляндії підірвав свою Model S за допомогою динаміту, запхав усередину манекен з обличчям Ілона Маска. Утилізував транспорт він через дорогий ремонт, без якого Tesla не могла їздити.