В Украине вводят новые автомобильные номера, а также меняют условия их хранения. Об этом стало известно благодаря новому указу от МВД.

Так, если заказать номера на авто в режиме онлайн, то первые две буквы не будут указывать на код области. Всего будет сразу 4 новые буквенные комбинации, и они зависят от сервиса, на котором были заказаны номера:

ED, DC – если автомобиль оформили через Электронный кабинет водителя;

DI, PD – если машину оформили через портал Дію.

Примечательно, что эти символы будут вместо первых двух буков, а номера регионов вовсе уберут.

Сейчас смотрят Бывают случаи, когда водители не всегда успевают забрать номера в сервисных центрах МВД в день их наличия. В таких случаях они находятся на сбережении, и за истечением времени нужно платить. Среди изменений — сроки хранения продлили, а оплатить услугу можно будет в Электронном кабинете водителя. Вполне возможно, что в Украине начнут штрафовать водителей за езду на летней резине зимой. Законопроект уже внесли в парламент, и сейчас он только на рассмотрении. Речь идет о периоде с 1 ноября по 31 марта, и касаются легковых авто массой до 3,5 т. Читайте также: Что нужно иметь в салоне авто: 10 полезных вещей

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