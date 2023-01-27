Людей, которые недавно стали обладателями автомобиля, беспокоит вопрос — что нужно обязательно иметь в салоне авто?
Сейчас речь идет не о аптечке или огнетушителе (хотя это очень важно), а о перечне вещей, которые могут понадобиться в разных жизненных ситуациях.
Поэтому Факты ICTV подготовили список полезных вещей, которые точно пригодятся в автомобиле.
Что должно быть в автомобиле: 10 полезных вещей
Снеки и напитки
Они должны быть в салоне авто на случай непредсказуемой дальней поездки. Также снеки утолят голод перед или после работы.
Еда и вода точно понадобятся вам, если вы имеете детей и регулярно возите их на авто. Кроме того, бутылка обычной воды нужна в машине по разным причинам: помыть руки или детали автомобиля, утолить жажду и тому подобное.
Бутылочка негазированной минералки может не только повысить комфортность вождения, но и в определенных случаях сохранить здоровье и жизнь людей, путешествующих вместе с вами.
Документы или их копии
В салоне авто всегда должны быть документы, которые смогут подтвердить вашу личность и право собственности на машину. Вам понадобится:
- украинский паспорт;
- водительское удостоверение;
- техпаспорт машины;
- свидетельство о ее регистрации;
- страховой полис ОСАГО или КАСКО;
- документ на право пользования машиной — договор купли-продажи, доверенность и т.д.
Все документы следует держать в специальной папке, чтобы ничего не потерять.
Личные вещи
Этот список будет индивидуальным для каждого. Например, если у вас плохое зрение, в автомобиле обязательно должен быть запасной набор для линз или футляр для очков.
Женщины в основном возят с собой небольшую косметичку и расческу.
Запасная одежда
Она понадобится вам на случай непредвиденной ситуации. Всегда полезно иметь в салоне несколько новых, чистых футболок, рубашек или кофточек.
Кстати, сюда можно добавить и солнцезащитные очки, которые всегда должны лежать в бардачке.
Ящик с инструментами
Инструменты понадобятся вам в случае поломки автомобиля.
Многофункциональный комплект инструментов понадобится в случае непредвиденного ремонта или замены колеса, или для других несложных работ.
Более того, водитель должен знать, как пользоваться каждым из предметов, и уметь самостоятельно устранять проблему.
К ящику также можно добавить и запасное колесо, которое точно понадобится каждому. Кроме него, всегда берите в дальнюю дорогу гаечные ключи и надежный домкрат.
Разные безделушки
В машине всегда лучше иметь рабочие перчатки, щетку-скребок, тряпки из микрофибры, специальную сумку-органайзер для багажника, предохранители, соединительные кабели, суперклей, ленту.
Все эти вещи помогут устранить мелкие неисправности. Также можно добавить ножницы, фонарик, несколько запасных лампочек, штопор, нож, ароматическую подвеску и светоотражающую фольгу.
Телефонная гарнитура
Если вы любите решать дела по телефону во время вождения, стоит установить в салоне комплект громкой связи, который крепится на шторке над водителем и позволяет безопасно разговаривать по телефону.
Также важно иметь в авто дополнительную зарядку для телефона и держатели для смартфона.
Ключи
Сделайте дубликат ключей от квартиры или дома и всегда возите их с собой в машине. Запасной комплект понадобится вам, если случайно потеряете основной ключ и не сможете попасть домой.
Бумажная карта
Зря она ассоциируется с прошлым веком. Карта 100% понадобится вам во время дальней дороги, особенно там, где не ловит связь и интернет.
GPS-навигатор — это, конечно, очень удобно, но без связи онлайн-карта не будет загружаться, поэтому вы можете потеряться.
Обязательные вещи для каждого автомобилиста
Каждый водитель, который прошел обучение и получил официальное разрешение на вождение, хорошо знает требования к документам и базовой комплектации транспортного средства.
Поэтому важно, чтобы в вашем авто всегда были необходимые вещи, прописанные в ПДД:
- аптечка;
- огнетушитель;
- знак аварийной остановки;
- жилет со светоотражателями.