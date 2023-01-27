Людей, которые недавно стали обладателями автомобиля, беспокоит вопрос — что нужно обязательно иметь в салоне авто?

Сейчас речь идет не о аптечке или огнетушителе (хотя это очень важно), а о перечне вещей, которые могут понадобиться в разных жизненных ситуациях.

Поэтому Факты ICTV подготовили список полезных вещей, которые точно пригодятся в автомобиле.

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Снеки и напитки

Они должны быть в салоне авто на случай непредсказуемой дальней поездки. Также снеки утолят голод перед или после работы.

Еда и вода точно понадобятся вам, если вы имеете детей и регулярно возите их на авто. Кроме того, бутылка обычной воды нужна в машине по разным причинам: помыть руки или детали автомобиля, утолить жажду и тому подобное.

Бутылочка негазированной минералки может не только повысить комфортность вождения, но и в определенных случаях сохранить здоровье и жизнь людей, путешествующих вместе с вами.

Документы или их копии

В салоне авто всегда должны быть документы, которые смогут подтвердить вашу личность и право собственности на машину. Вам понадобится:

украинский паспорт;

водительское удостоверение;

техпаспорт машины;

свидетельство о ее регистрации;

страховой полис ОСАГО или КАСКО;

документ на право пользования машиной — договор купли-продажи, доверенность и т.д.

Все документы следует держать в специальной папке, чтобы ничего не потерять.

Личные вещи

Этот список будет индивидуальным для каждого. Например, если у вас плохое зрение, в автомобиле обязательно должен быть запасной набор для линз или футляр для очков.

Женщины в основном возят с собой небольшую косметичку и расческу.

Запасная одежда

Она понадобится вам на случай непредвиденной ситуации. Всегда полезно иметь в салоне несколько новых, чистых футболок, рубашек или кофточек.

Кстати, сюда можно добавить и солнцезащитные очки, которые всегда должны лежать в бардачке.

Ящик с инструментами

Инструменты понадобятся вам в случае поломки автомобиля.

Многофункциональный комплект инструментов понадобится в случае непредвиденного ремонта или замены колеса, или для других несложных работ.

Более того, водитель должен знать, как пользоваться каждым из предметов, и уметь самостоятельно устранять проблему.

К ящику также можно добавить и запасное колесо, которое точно понадобится каждому. Кроме него, всегда берите в дальнюю дорогу гаечные ключи и надежный домкрат.

Разные безделушки

В машине всегда лучше иметь рабочие перчатки, щетку-скребок, тряпки из микрофибры, специальную сумку-органайзер для багажника, предохранители, соединительные кабели, суперклей, ленту.

Все эти вещи помогут устранить мелкие неисправности. Также можно добавить ножницы, фонарик, несколько запасных лампочек, штопор, нож, ароматическую подвеску и светоотражающую фольгу.

Телефонная гарнитура

Если вы любите решать дела по телефону во время вождения, стоит установить в салоне комплект громкой связи, который крепится на шторке над водителем и позволяет безопасно разговаривать по телефону.

Также важно иметь в авто дополнительную зарядку для телефона и держатели для смартфона.

Ключи

Сделайте дубликат ключей от квартиры или дома и всегда возите их с собой в машине. Запасной комплект понадобится вам, если случайно потеряете основной ключ и не сможете попасть домой.

Бумажная карта

Зря она ассоциируется с прошлым веком. Карта 100% понадобится вам во время дальней дороги, особенно там, где не ловит связь и интернет.

GPS-навигатор — это, конечно, очень удобно, но без связи онлайн-карта не будет загружаться, поэтому вы можете потеряться.

Обязательные вещи для каждого автомобилиста

Каждый водитель, который прошел обучение и получил официальное разрешение на вождение, хорошо знает требования к документам и базовой комплектации транспортного средства.

Поэтому важно, чтобы в вашем авто всегда были необходимые вещи, прописанные в ПДД: