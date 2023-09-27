В правительстве напомнили, как перерегистрировать авто после установки газобаллонного оборудования.
Сначала нужно обратиться в ГП ГосавтотрансНИИпроект или Главный сервисный центр МВД и получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.
После переоборудования авто его нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД в 10-дневный срок.
Для получения услуги нужно иметь талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте Главного сервисного центра МВД воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ.
Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале в помещении сервисного центра МВД.
Для перерегистрации авто после установки ГБО нужно предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приема-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
После перерегистрации авто владелец получает новое свидетельство, куда будет внесена запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.