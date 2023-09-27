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Как перерегистрировать авто после установки ГБО: алгоритм действий

27 сентября 2023, 20:11
Валентина Чорна редактор ленты
Авто
Источник: Unsplash

В правительстве напомнили, как перерегистрировать авто после установки газобаллонного оборудования.

Сначала нужно обратиться в ГП ГосавтотрансНИИпроект или Главный сервисный центр МВД и получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

После переоборудования авто его нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД в 10-дневный срок.

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Для получения услуги нужно иметь талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте Главного сервисного центра МВД воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ.

Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации авто после установки ГБО нужно предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.

После перерегистрации авто владелец получает новое свидетельство, куда будет внесена запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.

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Источник
Кабмин
Теги
водії Газ МВД
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