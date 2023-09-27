В правительстве напомнили, как перерегистрировать авто после установки газобаллонного оборудования.

Сначала нужно обратиться в ГП ГосавтотрансНИИпроект или Главный сервисный центр МВД и получить согласительные документы о соответствии транспортного средства требованиям безопасности дорожного движения.

После переоборудования авто его нужно перерегистрировать в сервисном центре МВД в 10-дневный срок.

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Для получения услуги нужно иметь талон предварительной записи. Онлайн запись можно осуществить на сайте Главного сервисного центра МВД воспользовавшись функционалом Е-ЗАПИСЬ.

Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале в помещении сервисного центра МВД.

Для перерегистрации авто после установки ГБО нужно предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

После перерегистрации авто владелец получает новое свидетельство, куда будет внесена запись об установке на транспортное средство газобаллонного оборудования.