Украинцы активно покупают новые авто — в сентябре чаще все покупали китайские модели такого сегмента. В целом, из салона увезли 5,8 тыс. новенького транспорта, что на 3,3% меньше, чем в августе 2023. Однако показатель на 65,7 больше, чем в сентябре 2022.

В целом, за 9 месяцев в Украине зарегистрировали 45,7 тыс. легковых новых авто — это на 59,2% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Абсолютное большинство такого транспорта — импортные модели (91,9%). Чаще всего покупали в автосалонах Киева и Киевской области — 49,2% от всего количества покупок.

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Эксперты из Института исследования авторынка выяснили, какой бренд и новый автомобиль стал самым популярным в Украине в сентябре 2023.

Так, чаще всего покупали транспорт Toyota — 16% от всех продаж. Второе место за Volkswagen (11,5%), а тройку лидеров замыкает BMW (8,5%). Четвертое место за чешскими Skoda (7,8%), а рейтинг замыкают бюджетные французские Renault (6,5%).

Что касается конкретных моделей, то лидером оказался немецкий Volkswagen ID.4, но для рынка Китая — 342 авто. Второе место за Toyota RAV-4, который продается в огромном количестве модификаций — 326 авто. Тройка лидеров за доступным Renault Duster — 248 авто. Четвертое место за новенькими Mazda CX-5 — 161 авто, а пятое — за всеми любимым Hyundai Tucson — 150 авто.

Стоит отметить, что многие автолюбителя ценят не только новые авто, но и удачные модели. Раскошные авто по цене недорогих моделей привлекают на дороге особое внимание. Самое время выяснить, какие модели люкс-класса можно приобрести не за все деньги мира.