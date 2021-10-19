Чешская компания Skoda Auto приостановила производство авто на две недели. Таким образом производитель борется с глобальным дефицитом микросхем.

В этот период корпорация существенно уменьшит производство авто — будет работать всего одна линия. Все микросхемы будут направлены на доукомплектацию 10 тыс. авто, которые так и не получили необходимое количество компонентов.

— Skoda Auto борется с большой нехваткой критически важных компонентов, что вынудило ее значительно ограничить производство, — сказал представитель компании Томас Котера.

Подобная проблема на мировом рынке негативно повлияла на показатели — Чешская ассоциация автомобильной промышленности заявила, что нехватка микрочипов обойдется им в $9,4 млрд ущерба.

Автомобильный сектор составляет основу чешской экономики — в нем работает более 180 тыс. человек.

В начале сентября Илон Маск также обратился к сотрудникам Tesla и попросил их работать быстрее. По мнению миллиардера, это поможет компенсировать задержки в поставках предыдущего финансового квартала.

Дефицит микросхем повлиял и на другие крупные компании — недавно Apple сообщила о сокращении производства iPhone 13 по аналогичной причине. Тим Кук заявил, что компания делает все возможное, чтобы избежать проблем в производстве. Возможно, корпорация сохранит купленные чипы для будущих iPhone 14, и это негативно скажется на сборке iPhone 13. Эксперты прогнозируют — проблема не будет решена как минимум до 2023 года.