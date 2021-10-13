Дефицит микросхем для электроники заставляет производителей отказываться от производства различных устройств, и теперь на рынке авто, смартфонов, компьютеров и других устройств случился настоящий кризис.

Нехватка компонентов уже повлияла на рынок Украины — в начале октября генеральный директор компании OTP Leasing Андрей Павлушин заявил, что на складе поставщиков авто сейчас дефицит.

Проблема может повлиять и на украинский рынок смартфонов — гаджеты могут заметно подорожать, или вовсе быть недоступными в нужных количествах.

О нехватке компонентов заговорили производители авто и электроники в Японии, Южной Корее и Китае еще в конце 2020 года. Эксперты прогнозируют — проблема не будет решена как минимум до 2023 года.

Микросхемы печатают на кремниевых пластинах, и их производство резко сократилось за последний год во всем мире. С этой проблемой придется бороться уже производителям электротехники.

Компания Apple предупреждала, что ее новые гаджеты будет сложно найти на рынке из-за дефицита микросхем. Корпорации не удалось избежать кризиса даже с учетом производства собственных чипсетов. По данным Bloomberg, Apple пришлось снизить производство iPhone во второй половине 2021 года с 90 до 80 млн штук. Возможно, компания будет сохранять купленные за весь год чипсеты ради производства iPhone 14, но от такого решения пострадает производство iPhone 13.

Компания Sony пока не ощутила на себе нехватку компонентов для Playstation 5. Еще в августе 2021 года финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил, что компания выпустит обещанное количество приставок Playstation 5 до марта 2022 года — 22,6 млн. Похоже, корпорации удалось запастись компонентами заранее.

Рынок компьютеров также изменился за последнее время. По данным аналитиков из International Data Corporation (IDC), сейчас количество проданных ПК заметно снизилось. Если в 2019 и 2020 годах все массово скупали устройства из-за перехода на удаленную работу, то сейчас в этом острой необходимости нет. Эксперты компании уверяют, что запасы продукции опустились ниже обычного уровня.

— Вся проблема в производителях микросхем — таких компаний стало слишком мало. Сейчас производителю смартфонов невыгодно самостоятельно создавать чипсеты для устройств — дешевле отдать производство на аутсорс сторонним компаниям, — заявил профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Кристофер Танг в интервью The Verge в апреле 2021 года.

Впрочем, некоторые корпорации помогут решить проблему. К примеру, компания TSMC, которая создает компоненты для Apple и Qualcomm, хочет инвестировать в производство $100 млрд. Intel также планирует потратить $20 млрд на расширение мощностей.

Пока рано говорить об изменениях — восстановление рынка микросхем может занять несколько лет.