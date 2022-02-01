В январе украинцы купили 5,3 тыс. новых легковых авто. Дефицит компонентов сказался на доступности транспорта — за прошлый месяц показатель на 7% меньше, чем в январе 2021 года.

Так, в первый месяц этого года чаще всего покупали французские авто Renault — 904 регистрации. На втором месте японские легковушки Toyota — 596 новых авто. Замыкают тройку лидеров бюджетные китайцы от бренда Chery — 364 регистраций.

Так, на четвертом месте расположились корейские Hyundai — их купили 303 водителя. Пятое место за Skoda — 280 авто.

Шестое место за французскими Peugeot — 248 новых легковушек, а седьмое — японские Nissan с 244 регистрациями. Восьмое и девятое место за Volkswagen и Mitsubishi — 242 и 196 авто соответственно. Последнее место за Kia — 188 регистраций.

Ранее эксперты рассказали о самых популярных цветовых решениях среди украинских водителей в 2021 году. Так, чаще всего покупали белые, серые и черные авто.

Напомним, что растаможить подержанное авто можно будет с помощью сервиса Дія в режиме онлайн. Так, в Минцифре ожидают, что функция станет доступной до конца 2022 года. С ее помощью можно будет подать все необходимые документы, а также оплатить услуги. Процесс будет выполняться в автоматическом режиме. Эксперимент продлится до 31 декабря 2023 года.