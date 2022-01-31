Автомобиль – идеальный транспорт не только для передвижения по городу, но и отличный помощник на случай длительных путешествий или чрезвычайных ситуаций. Четырехколесный транспорт поможет преодолеть значительное расстояние, а также послужит как личный сейф, холодильник, и даже место для работы или ночлега.

В идеале – иметь большой автомобиль, который обладает необходимыми характеристиками для преодоления больших дистанций в экстремальных условиях. Однако по необходимости оснастить можно даже обычный семейный транспорт.

Все вещи продаются в открытом доступе, главное – обращать внимание на их качество. Дорога бывает непредсказуема, поэтому они могут спасти жизнь.

Вещи для обслуживания авто

Инструкция для ремонта авто и инструментарный набор — на случай, если транспорт сломается. Сюда можно добавить домкрат для авто, и даже запчасти для транспорта — к примеру, свечи зажигания и АКБ. Стоит взять то, что чаще всего подвергается поломкам.

Если автомобиль застрянет — в некоторых случаях поможет лебедка. Туда нужно взять и перчатки — чтобы не испачкаться или не мерзнуть на улице.

Конечно, автомобиль без топлива далеко не проедет — будет обидно остаться без автомобиля из-за пустого бака. Для этого нужно воспользоваться канистрами — в зависимости от “прожорливости” автомобиля нужно определиться с их количеством. Рекомендуется заправить не менее двух 20-литровых канистр необходимым топливом.

Технические жидкости также стоит прихватить — масло, антифриз, тормозная жидкость, трансмиссионное масло, дистиллированная вода.

Если необходимо оставаться незамеченным, можно прикупить тент, который не только закрывает транспорт, но и послужит дополнительным местом для ночлега. Он может спасти от дождя, снега и прочей непогоды, и при этом не привлекать к себе внимание.

Вещи для пассажиров

Автомобильная аптечка — обязательный аттрибут для украинского водителя. Лучше присмотреться к вариантам с огромным количеством предметов внутри — лишними они не будут.

Также не стоит забывать и про еду — лучше взять ту, что не портится и легко готовится. В идеале — месячный запас сублимированной еды на каждого члена семьи. Каши быстрого приготовления нужно только залить горячей водой. Вода не менее важна, чем еда — нужно взять двухнедельный запас для каждого члена семьи. На всякий случай можно прикупить фильтры для воды и средства для обеззараживания. Ко всему этому нужно взять складную посуду — тарелки, вилки, ложки, стаканы и так далее.

Одежда также важна — лучше сразу подготовить рюкзак с запасом подходящей одежды. В холодную пору к списку нужно добавить термобелье и остальные предметы, которые защитят от морозов и ветров.

В рюкзак можно добавить и запасную обувь — желательно непромокаемую и ту, что не расклеится после начала эксплуатации.

Если смартфоны и GPS-навигаторы разрядятся — на помощь придут карты и атлас автодорог для ориентирования по местности. Такую ценную информацию лучше защитить от воды — можно положить в вакуумный пакет или заламинировать.

На всякий случай лучше взять с собой запас прочной веревки и топорик. Много места они не занимают, но лишними тоже не будут.

Если семья большая и в авто переночевать не сможет — стоит присмотреться к палаткам. Спальные мешки обязательно нужны всем членам семьи — прогревать автомобиль всю ночь не вариант.

Главное в случае возникновения экстренных ситуаций — сохранять холодную голову и продумывать свои действия.

Это все отлично совмещается со списком личных вещей, которые нужно положить в тревожный чемоданчик.