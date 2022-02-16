С каждым годом в Украине заметно увеличивается количество водителей на дорогах. Парковки в мегаполисах почти всегда забиты, а пробки все больше. И хотя местные власти делают все, чтобы водителям было комфортно, от некоторых ситуаций они не могут уберечь.

К примеру, на автомобиль может упасть дерево или сосульки с крыши. Сильный ветер, дождь, резкая смена температуры — все это может повредить автомобиль тем или иным образом.

Что делать в таких случаях? К кому обращаться за помощью? Кто виноват в происшествии и можно ли получить компенсацию?

Факты ICTV узнали у адвоката Ивана Казачука, что делать, если на автомобиль упало дерево.

Так, в первую очередь Иван посоветовал вызвать полицию и зафиксировать происшествие. Желательно снять автомобиль на смартфон — фото или видео. Нужно постараться оставить как можно меньше следов после себя — не трогать ветки и не пытаться скинуть с транспорта части дерева.

Также неплохо позаботиться о свидетелях, которые подтвердят процесс получения механических повреждений авто.

После того, как полиция зафиксирует факт происшествия, Иван назвал следующий необходимый шаг.

— Нужно обратиться с запросом в орган местного самоуправления, чтобы узнать, кто является балансодержателем участка, где упало дерево, и уже с балансодержателя изымать средства за повреждение авто, — заявил адвокат.

Судебный процесс может заметно затянутся. Будут проводиться различные экспертизы касательно территории, где упало дерево, и кто за нее отвечает. Чтобы выяснить, какую сумму требовать в качестве компенсации, необходимо провести экспертизу размера убытков.

Иван уверяет — каждая ситуация уникальна, и универсального решения проблемы нет. Так, можно получить компенсацию за поврежденный транспорт, а в некоторых случаях ремонт авто придется осуществлять за свой счет.