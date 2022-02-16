Как назначить надлежащего пользователя авто в Украине — инструкция

Если возникла ситуация, когда подчиненным или друзьям нужно транспортное средство для работы или по другим причинам, то владелец машины имеет возможность назначить надлежащего пользователя авто в Украине.

Если водитель нарушит правила дорожного движения за рулем автомобиля, тогда он будет нести ответственность. Владелец машины или ответственное лицо компании не получит штрафа, когда официально предоставляет транспорт во временное пользование.

Что для этого нужно сделать? Назначьте человека, который будет иметь право на законных основаниях управлять вашим автомобилем.

Кто такой надлежащий пользователь

Это человек, который официально пользуется не своим автомобилем. Эту услугу может заказать владелец машины и гражданин, который будет находиться за рулем.

Назначить ответственное лицо можно даже дома или в любом другом месте, чтобы во время автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения штрафы поступали человеку за рулем авто.

Инструкция – что нужно сделать

Зайдите в Электронный кабинет водителя с помощью государственной системы дистанционной идентификации. Найдите услугу Управление надлежащим пользователем и выберите ее.

Введите VIN-код машины, которую вы официально хотите передать в использование. Проверьте корректность данных об автомобиле, автоматически сгенерированных системой.

Выберите одно из оснований, например, разрешение владельца или документ на право пользования.

Напишите электронную почту и мобильный телефон владельца машины. Проверьте указанные данные и добавьте отсканированную копию документа, который даст основание для использования автомобиля.

Подпишите электронное заявление с помощью цифровой подписи. Необходимо согласие владельца авто: он получит сообщение на указанный e-mail с онлайн-заявлением человека, которому предоставляется возможность стать надлежащим пользователем.

После согласования электронных документов заявку должен подтвердить оператор в сервисном центре Министерства внутренних дел Украины. В Электронном кабинете водителя можно отследить, на каком этапе рассмотрение документов.

Обязательные условия

Для официального управления транспортом необходимо согласие как владельца автомобиля, так и надлежащего пользователя.

Если нет возможности выполнить процедуру через э-кабинет, тогда обоим лицам нужно обратиться с пакетом документов в территориальный центр МВД.

В Патрульной полиции подчеркнули, чтобы владельцы автомобилей заранее подумали о назначении надлежащего пользователя (для подтверждения необходимо время) и предупредили водителя о соблюдении правил дорожного движения.