Забыли выключить фары, оставили машину на сильном морозе, забыли вовремя сменить батарею. Эти и другие причины приводят к полной разрядке аккумулятора. А значит, сдвинуться с места вы не сможете. И все же есть способы завести авто, если сел аккумулятор. Их Фактам ICTV рассказал инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев.

– Если сел аккумулятор, прежде всего надо понимать, почему он сел. Если просто слаб, тогда его можно прикурить. Если машина не заводится, чтобы вы ни делали, другой автомобиль уже не поможет. Потому что причина может быть не в слабом аккумуляторе, а в чем-то другом, – объясняет Сергей.

Два способа завести автомобиль с разряженным аккумулятором

Чаще аккумулятор в машине садится, потому что вы забыли выключить свет, или зимой из-за морозов. Нередко батарея плохо держит заряд из-за того, что вы слишком долго эксплуатируете ее без замены.

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Завести авто с механической коробкой передач удастся двумя способами:

Во время движения. То есть автомобиль толкается или тянется на веревке. При движении машины включаем передачу, отпускаем сцепление, и авто заводится через коробку передач. Прикурить от другого автомобиля. Для этого вам нужно специальное устройство, которое продается в автомагазинах.

Второй способ более популярен среди водителей.

Как правильно прикуривать от другого авто

— Нужно быть достаточно осторожным, поскольку во время прикуривания происходит скачок напряжения: оно либо сильно падает на каком-нибудь из авто, либо сильно растет на другой машине. И в этот момент в электрической системе авто может что-то повредиться: сгореть предохранитель или какой-то электронный элемент, – предостерегает специалист.

У каждого водителя свой метод, как завести таким способом автомобиль. Но правильно будет, когда машина-донор, от которой мы прикуриваем, не запущена (заглушена). Так меньше вероятность повредить авто. Нужно подключить плюсовый контакт одного автомобиля к плюсовому – другого, и минусовый контакт автомобиля, от которого мы заводим – к минусовому контакту другого.

Но желательно его не на аккумуляторе подсоединять, а максимально близко к стартеру, просто на металлическую часть кузова, на двигатель или на стартер, если есть возможность, чтобы потеря электроэнергии была минимальной.

Если мощности аккумулятора не хватает и авто не заводится, тогда машину надо завести и попытаться повторить процедуру уже на заведенном автомобиле.

Не запускается и так? Можно попытаться отсоединить клемму от заводившегося аккумулятора (чтобы его аккумулятор выключить из цепочки и заводить сам автомобиль, чтобы провода были подключены к стартеру), и еще раз повторить попытку.

Если нам удалось завести, не отсоединяя провода, соединяющие автомобили, снова подсоединить аккумулятор и только потом отсоединить прикуриватель. Но этот способ – на крайний случай, если предыдущие попытки завести автомобиль оказались неудачными.

Три полезных совета, как быстро и безопасно завести авто

Следует помнить, что прикуривание от другого автомобиля может создать опасность. Чтобы не повредить ни свой, ни чужой автомобиль и не травмироваться, соблюдайте простые правила.

Полезные советы от специалиста:

Нельзя заводить автомобиль, который гораздо более мощный – например, грузовик. Так как аккумулятор у него будет очень велик, если его заводить маленьким, то он может не справиться. Для него это будет очень большая нагрузка и в нем может что-нибудь сгореть. Должен быть обязательно одинаковый вольтаж – 12 вольт. Желательно запускать автомобиль не сразу, а хотя бы через минут пять, чтобы немного подзарядился разряженный аккумулятор. И потом пытаемся завести автомобиль. Используйте надежные устройства. Провода, которыми подсоединяете одно авто к другому, должны быть максимально толстыми. Чем толще провода, тем меньше будет потери напряжения. Зажимы, стоящие на этих проводах, должны быть максимально надежными для хорошего контакта.

Но главное – следите за состоянием аккумулятора. Вовремя заменяйте старые устройства, чтобы они не подвели вас в самый неподходящий момент.

Для тех, кто не имеет гаража, на Фактах ICTV есть правила, как держать авто на улице зимой. Это позволит увеличить срок службы транспорта, и не платить огромные деньги за ремонт.