Забули вимкнути фари, залишили машину на сильному морозі, забули вчасно змінити батарею. Ці та інші причини призводять до повного розряджання акумулятора. А отже, зрушити з місця ви не зможете. Та все ж є способи завести авто, якщо сів акумулятор. Їх Фактам ICTV розповів інструктор з контраварійного водіння Сергій Гусєв.

– Якщо сів акумулятор, перш за все треба розуміти, чому він сів. Якщо просто слабкий, тоді його можна прикурити. Якщо машина не заводиться, що б ви не робили, інше авто вже не допоможе. Тому що причина може бути не в слабкому акумуляторі, а в чомусь іншому, – пояснює Сергій.

Два способи завести автівку з розрядженим акумулятором

Найчастіше акумулятор у машині сідає, бо ви забули вимкнути світло, або взимку через морози. Нерідко батарея погано тримає заряд через те, що ви занадто довго її експлуатуєте без заміни.

Зараз дивляться

Завести авто з механічною коробкою передач вдасться двома способами:

Під час руху. Тобто автомобіль штовхається або тягнеться на мотузці. Під час руху машини вмикаємо передачу, відпускаємо щеплення, і авто заводиться через коробку передач. Прикурити від іншого автомобіля. Для цього вам потрібен спеціальний пристрій, який продається в автомагазинах.

Другий спосіб більш популярний серед водіїв.

Як правильно прикурювати від іншого авто

– Потрібно бути досить обережним, оскільки під час прикурювання відбувається стрибок напруги: вона або сильно падає на якомусь з авто, або сильно зростає на іншій машині. І в цей момент в електричній системі авто може щось пошкодитись: згоріти запобіжник або якийсь електронний елемент, – застерігає фахівець.

У кожного водія свій метод, як завести таким способом автомобіль. Але правильно буде, коли машина-донор, від якої ми прикурюємо, не запущена (заглушена). Так менша ймовірність пошкодити авто. Потрібно під’єднати плюсовий контакт одного автомобіля до плюсового – іншого, і мінусовий контакт автомобіля, від якого ми заводимо – до мінусового контакту іншого.

Але бажано його не на акумуляторі під’єднувати, а максимально близько до стартера, просто на металеву частину кузова, на двигун або на сам стартер, якщо є можливість, щоб втрата електроенергії була мінімальною.

Якщо потужності акумулятора не вистачає й авто не заводиться, тоді вже машину треба завести й спробувати повторити процедуру вже на заведеному автомобілі.

Не запускається й так? Можна спробувати від’єднати клему від акумулятора того авто, яке заводиться (щоб його акумулятор виключити з ланцюжка і заводити сам автомобіль, щоб проводи були під’єднані до стартера), і ще раз повторити спробу.

Якщо нам вдалося завести, не від’єднуючи проводи, що з’єднують автомобілі, знову під’єднати акумулятор і лише потім від’єднати прикурювач. Але цей спосіб – на крайній випадок, якщо попередні спроби завести автомобіль виявились невдалими.

Три корисні поради, як швидко і безпечно завести авто

Потрібно пам’ятати, що прикурювання від іншої автівки може створити небезпеку. Щоб не пошкодити ні своє, ні чуже авто і не травмуватися, дотримуйтеся простих правил.

Корисні поради від фахівця:

Не можна заводити автомобіль, який набагато потужніший – наприклад, вантажівка. Тому що акумулятор в неї буде дуже великий, якщо його заводити маленьким, то він може не впоратися. Для нього це буде дуже велике навантаження і в ньому може щось згоріти. Має бути обов’язково однаковий вольтаж – 12 Вольт. Бажано запускати автомобіль не одразу, а хоча б за хвилин п’ять, щоб трішки підзарядився розряджений акумулятор. І потім намагаємось завести авто. Використовуйте надійні пристрої. Дроти, якими під’єднуєте одне авто до іншого, повинні бути максимально товстими. Чим товстіші проводи, тим менше буде втрати напруги. Затискачі, які стоять на цих дротах, повинні бути максимально надійними задля хорошого контакту.

Та головне – слідкуйте за станом свого акумулятора. Вчасно змінюйте старі пристрої, щоб вони не підвели вас у найбільш незручний момент.