Не каждый автовладелец может похвастаться наличием гаража. Большинство жителей многоквартирных домов паркуют свои авто под открытым небом и летом, и зимой. Но как правильно эксплуатировать машину в морозные дни, чтобы она не вышла из строя? Полезными советами с Фактами ICTV поделился преподаватель автошколы Евгений Марков.

О чем нужно позаботиться, если держишь машину на морозе

Даже сильные морозы не навредят вашему автомобилю, если вы вовремя подготовите его к зиме и запасетесь всем необходимым.

Жидкость для омывания стекла. В холодное зимнее время жидкость в бачке омывателя ветрового стекла должна иметь низкую температуру замерзания. Желательно ниже -20°. Не покупайте поддельную дешевую “незамерзайку” на основе метилового спирта. Шины. Зимой рекомендуется использовать зимнюю резину. Она безопаснее, поскольку имеет лучшее сцепление с асфальтом. Давление воздуха в шинах необходимо проверить с наступлением холодов и при необходимости подкачать. Для проверки давления используйте цифровой или аналоговый манометр. Бензобак. Желательно в зимнее время года держать бензобак максимально заполненным, тогда в нем меньше конденсата влаги из воздуха, попадающего туда из вентиляционной трубки. Кузов. В зимнее время дороги посыпают песком с солью, поливают разными противогололедными жидкостями, что негативно влияет на кузов и лакокрасочное покрытие. Поэтому желательно мыть авто на мойке, особенно днище и колесные ниши. После мытья рекомендуется наносить на кузов специальные защитные покрытия-консерванты. Моторный отсек. Проверяйте уровни жидкостей в разных бачках. Уровень жидкостей должен быть между метками MAX и MIN. Остерегайтесь автоматического включения двигателя вентилятора охлаждения радиатора. Туда могут попасть ваш шарф, галстук и руки. Дверь. Чтобы уплотнители двери автомобиля не замерзали зимой, их следует обрабатывать силиконовой смазкой или аналогичными водоотталкивающими средствами примерно раз в месяц. Благодаря этому удастся избежать ограничения доступа в салон, не повредив при этом резину.

— Низкие температуры замораживают замки дверей, и вы просто не сможете попасть в автомобиль. Чтобы этого избежать, носите с собой зимой специальный размораживатель для дверей. Он продается в любом автомагазине. А вот про народные методы размораживания замков, например о тормозной жидкости или кипятке, лучше забыть, – предостерегает специалист.

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Как позаботиться об аккумуляторе

— Наиболее чувствителен к морозам аккумулятор машины. Старшее поколение вообще снимало это устройство на ночь, а утром перед поездкой устанавливало обратно. Этим методом до сих пор пользуются некоторые водители. Но если позаботитесь об аккумуляторе заранее, носиться с ним туда-сюда не придется, – объясняет Евгений Марков.

Следует помнить о том, что аккумулятор в зимнее время должен быть максимально заряжен. Если он разрядился, необходимо принести его домой, подождать, чтобы он стал комнатной температуры, и зарядить зарядным устройством в течение нескольких часов.

Зарядный ток должен быть равен 1/10 емкости аккумулятора. К примеру, аккумулятор 60 ампер/ч заряжать током 6 ампер. При этом через 1 ч зарядки аккумулятор пополнится на 6 ампер/ч своей емкости.

На случай разрядки аккумулятора в дороге, необходимо иметь с собой два толстых специальных провода и “прикурить” от другого авто.

Устройство Car2Car поможет вам зарядить ваш разряженный аккумулятор за 10 минут от другого авто с работающим там двигателем.

Если вашей батарее больше двух лет, следует заменить ее в преддверии зимой, поскольку старые устройства могут просто не завестись в большие морозы.

— Заводить с буксира или толканием можно только авто с механической коробкой передач. Для автомобилей с автоматом этот метод не годится, – напоминает эксперт.

Как подготовиться к поездке зимой, чтобы не навредить автомобилю

Важно не только знать, как держать авто под открытым небом зимой, но и как подготовиться к поездке в морозные дни, чтобы она была безопасной.

Если стекло в автомобиле замерзло, не трогайтесь с места, пока не разморозите его полностью. Это можно сделать с помощью специального аэрозоля или чистого этилового медицинского спирта.

Не прогревайте на морозе двигатель слишком долго, поскольку возможен “прогревной износ” деталей двигателя, что со временем уменьшает ресурс его работы. Чтобы двигатель служил как можно дольше до капитального ремонта, необходимо его на месте прогревать несколько минут, затем по возможности проехать на малой скорости один-два квартала. На ходу он разогреется быстрее.

Возите с собой раскладную лопатку, сухой песок и пачку обычной поваренной соли. Это поможет избавиться от пробуксировки колес. Цепи противоскольжения на ведущие колеса помогут преодолеть скользкий участок дороги с гололедицей, но их не желательно использовать долго на большом расстоянии.

Снег на стекле и кузове необходимо убирать с помощью специальной щетки с длинной ручкой. Рыхлый снег можно удалять пластмассовым скребком.

Чтобы исчезла влага со стекла, включите на минуту автокондиционер. Следите за своевременной заменой салонного фильтра кондиционера.

Держите в машине плед, одеяло или электрогрелку, работающую от бортсети 12 вольт.

В дорогу одевайтесь потеплее. Берите с собой термос с горячими напитками и еду.

— Современные гаджеты нуждаются в мощных автомобильных зарядных устройствах. Особенно навигаторы, видеорегистраторы, смартфоны и другие. Заранее купите и храните в авто зарядные устройства и пауэрбанки, – советует Евгений Марков.

Эти простые советы позволят вам сохранить авто исправным даже в самую лютую зиму.