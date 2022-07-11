Владельцам Tesla придется доплачивать за ключи для электрокара. Аксессуар будет продаваться отдельно по $175, и он выглядит как стильный брелок.

Примечательно, что автомобили компании Илона Маска не нуждаются в ключах зажигания — Tesla стала одной из первых корпораций, которая полностью отказалась от этого аксессуара. Разблокировать автомобиль и запустить его можно с помощью смартфона, кода-пароля на двери, а также отпечатком пальцев. В открытии дверей и запуске электромоторов ключ участия не берет.

Однако для тех, кто любит автомобильные брелоки, Tesla пошла навстречу — всего за $175 можно приобрести данный аксессуар. Он пригодится, если смартфон разрядится, а пароль вспомнить не получается.

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Учитывая стоимость автомобилей от $45 тыс., такой девайс не будет проблемой для владельца. Устройство можно закрепить на ключах от дома, что лишний раз напомнит окружающим о том, каким люксовым авто управляет водитель.

Автомобили Илона Маска — это не только красивый аксессуар, но и автомобиль с передовыми технологиями. Электрокары Tesla научили определять ямы на дорогах и подстраивать под них подвеску. В компании заявили, что пока объезжать непредвиденные препятствия авто не будет — это останется за водителем. Однако определение выбоин позволит увеличить долговечность транспорта — ремонт днища и подвески может не потребоваться долгие годы.