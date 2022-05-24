Как избавиться от запаха бензина в салоне и на одежде

Перевозили канистру с бензином в салоне авто, а после этого остались пятна на одежде и запах? Мы подготовили для вас несколько способов, которые помогут избавиться от запаха и пятен бензина в салоне авто и на одежде.

Избавляемся от запаха и пятен в салоне авто

Сода

Для того, чтобы избавиться от пятна бензина в салоне, необходимо на него высыпать соды. Оставьте ее на пятне не больше чем на 24 часа. За это время сода впитает в себя запах бензина и пятно можно будет легко удалить шампунем для чистки салона. Если с первого раза запах не ушел, попробуйте этот метод еще раз.

Средство для мытья посуды

Нанесите немного средства для мытья посуды на пятно бензина, подождите минут 5-10 и смойте его с помощью губки или тряпки. Моющее не только расщепит жиры, но и уберет запах от бензинового пятна.

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Кошачий наполнитель

Наполнитель отлично впитает в себя жидкость и запах. Самое главное в этом случае — быстро засыпать пятно гранулами и оставить их примерно на полтора часа. Затем соберите аккуратно наполнитель в герметичный пакет и отправьте в утилизацию. Обратите внимание, что наполнитель, впитавший в себя бензин, легко возгорается, поэтому просто выбросить его в мусорку не выйдет, его обязательно нужно правильно утилизировать.

Избавляемся от запаха и пятен на одежде

Ручная стирка

Избавиться от пятна бензина поможет обычный порошок. Но важно: грязную одежду нельзя стирать в машинке, так как она может быть испорчена. Загрязненную бензином одежду можно стирать только руками в отдельном тазу. Налейте в таз воду и добавьте порошок, он должен раствориться. Затем поместите в воду грязную вещь и оставьте ее замачиваться минут на 20. После этого хорошо постирайте и прополощите. Сушить вещь лучше всего на свежем воздухе, чтобы запах бензина точно ушел.

Вместо порошка в данном методе можно использовать и средство для мытья посуды, но тогда замачивать вещи необходимо не менее 40 минут.

Смесь из крахмала

Возьмите одну чайную ложку крахмала, добавьте пару капель скипидара и нашатыря, и все смешайте. Зубной щеткой нанесите смесь на пятно бензина и оставьте минут на 3-5. Затем можете приступать к обычной стирке с порошком.