Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Какие авто ввозили украинцы по нулевой растаможке: мифы о люксовых моделях разрушены

3 мая 2022, 15:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

В период нулевой растаможки в Украину ввезли более 29 тыс. авто. Статистикой поделилась нардеп Алена Шкрум.

Своим заявление она развеяла мифы о злоупотреблении льготами на ввоз авто. В сети появлялись слухи о завозе элитных моделей, а также об огромных пробках, которые препятствуют доставке гуманитарного груза в Украину.

Предоставленная статистика чиновника показала, что 16 793 авто из общего числа имели стоимость в менее чем 100 тыс. грн. Другими словами, по нулевой растаможке в большинстве случаев ввозили бюджетный транспорт. 

11 406 машин — стоимостью от 100 до 500 тыс. грн. Часть из них ушла на армию, ведь пикап в хорошем состоянии стоит около $5 тыс.

Всего 760 авто имеют стоимость от 500 тыс. до 1 млн грн., а 196 единиц транспорта — от 1 млн до 2 млн грн.

По данным нардепа, люксовых и элитных авто ввезли всего лишь 40 единиц — их стоимость превышает 2 млн грн. Речь идет о BMW, Lexus, Audi, Cadillac и Mercedes-Benz.

– Окей, в этом случае прямая экономия – завести дорогую машину без уплаты налогов. Никакого отношения к войне. Но разрешено законом. И это всего 40 кейсов в страну, — добавила Шкрум.

Народный депутат считает, что нулевая растаможка для авто стоимостью ниже 200 тыс. должна оставаться и после окончания войны, ведь украинцы покупают авто за $3 тыс. не от хорошей жизни — это жизненная необходимость в условиях войны.

Читайте также:
АвтоКакие автомобили нельзя ввезти в Украину по нулевой растаможке: перечень ограничений

Теги
Війна в Україні, Растаможка авто
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь