В период нулевой растаможки в Украину ввезли более 29 тыс. авто. Статистикой поделилась нардеп Алена Шкрум.

Своим заявление она развеяла мифы о злоупотреблении льготами на ввоз авто. В сети появлялись слухи о завозе элитных моделей, а также об огромных пробках, которые препятствуют доставке гуманитарного груза в Украину.

Предоставленная статистика чиновника показала, что 16 793 авто из общего числа имели стоимость в менее чем 100 тыс. грн. Другими словами, по нулевой растаможке в большинстве случаев ввозили бюджетный транспорт.

11 406 машин — стоимостью от 100 до 500 тыс. грн. Часть из них ушла на армию, ведь пикап в хорошем состоянии стоит около $5 тыс.

Всего 760 авто имеют стоимость от 500 тыс. до 1 млн грн., а 196 единиц транспорта — от 1 млн до 2 млн грн.

По данным нардепа, люксовых и элитных авто ввезли всего лишь 40 единиц — их стоимость превышает 2 млн грн. Речь идет о BMW, Lexus, Audi, Cadillac и Mercedes-Benz.

– Окей, в этом случае прямая экономия – завести дорогую машину без уплаты налогов. Никакого отношения к войне. Но разрешено законом. И это всего 40 кейсов в страну, — добавила Шкрум.

Народный депутат считает, что нулевая растаможка для авто стоимостью ниже 200 тыс. должна оставаться и после окончания войны, ведь украинцы покупают авто за $3 тыс. не от хорошей жизни — это жизненная необходимость в условиях войны.