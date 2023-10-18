Украинские водители активно покупают новые авто в 2023 году. За три квартала даже появились фавориты среди моделей из салона — всего было приобретено 43,9 тыс. новых авто

Эксперты из Укравтопрома выяснили, какие самые популярные новые авто в 2023 году и в каких городах чаще всего покупали транспорт без пробега.

Так, лидером оказался Киев, в столице за 2023 году купили 14 580 новых авто. Второе место за Днепропетровской областью — с большим отставанием было куплено 3 667 авто. Тройку лидеров замыкает Киевская область — всего 3 537 авто.

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Четвертое место за Одесской областью — 2 418 новых авто. Пятое место занимает Львовская область — 2 304 авто. Все эти области и столица составили более 60% от всех продажей нового транспорта.

Конечно же, не обошлось и без популярных моделей — чаще всего покупали в Днепропетровской и Одесской области бюджетный Renault Duster.

В Киевской области ценят больше всего электрокар Volkswagen ID.4.

Водители из Львовской области полюбили Toyota RAV4 за его доступность и обилие модификаций.

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