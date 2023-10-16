В Дія тестируют возможность перерегистрации авто онлайн. Это полезная функция для водителей, которая позволит не стоять в очередях в СЦ МВД.

Об нововведении рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Так, по его словам, уже скоро украинцы смогут покупать и продавать авто за несколько кликов — пока услуга только на стадии тестирования. Однако оценить нововведение можно уже сейчас, и при этом помочь улучшить его работу.

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— Сегодня стартует бета-тестирование. Присоединяйтесь, чтобы первыми проверить, как работает сервис, — отметил Федоров.

Известно, что перерегистрация транспорта у Дія будет доступна для легковых авто, мотоциклов и мопедов. Касаемо грузового транспорта нет никаких подробностей.

В добавок к этому, будет возможность доставки документов — купить авто в другом регионе, а номерные знаки и документы на транспорт получить в отделении Укрпочты.

— Все будет происходить без посредников и поездок в сервисные центры МВД, — заявил глава Минцифры.

Напомним, что на сегодня самым безопасным способом купить/продать автомобиль можно через СЦ МВС. Какие документы нужны для переоформления авто в 2023 году — читайте на Фактах ICTV.