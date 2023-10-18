Українські водії активно купують нові авто у 2023 році. За три квартали навіть з’явилися фаворити серед моделей із салону – загалом було придбано 43,9 тис. нових авто

Експерти з Укравтопрому з’ясували, які найпопулярніші нові авто у 2023 році та в яких містах найчастіше купували транспорт без пробігу.

Так, лідером виявився Київ, у столиці за 2023 рік купили 14 580 нових авто. Друге місце за Дніпропетровською областю – з великим відставанням було куплено 3 667 авто. Трійку лідерів замикає Київська область – усього 3 537 авто.

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Четверте місце за Одеською областю – 2 418 нових авто. П’яте місце посідає Львівська – 2 304 авто. Усі ці області та столиця охоплюють понад 60% від усіх продажів нового транспорту.

Звісно ж, не обійшлося і без популярних моделей – найчастіше купували у Дніпропетровській та Одеській області бюджетний Renault Duster.

У Київській області цінують найбільше електрокар Volkswagen ID.4.

Водії зі Львівської області полюбили Toyota RAV4 за його доступність і велику кількість модифікацій.

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