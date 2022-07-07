Украинцы, которые получили временное убежище на территории Евросоюза, могут использовать свои водительские права и не менять их на удостоверения ЕС.

Соответствующий проект принял Европарламент: “за” проголосовал 561 депутат, против — 6, еще 5 воздержались.

— Украинцы, бежавшие от вторжения России в Украину и получившие статус временной защиты, смогут продолжать пользоваться своими украинскими водительскими правами без необходимости обменивать их на водительские права ЕС или сдавать новый экзамен по вождению, пока они пользуются статусом временной защиты, — сообщили в Европарламенте.

Если водительские права будут утеряны или украдены, страны ЕС смогут выдать новые документы. Для этого нужно будет подтвердить действительность прав, а также предоставить справку о готовности садиться за руль.

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Водители грузовиков и автобусов смогут получить украинские сертификаты компетентности, признаваемые в ЕС, после краткого курса обучения и теста. Это даст им возможность работать, пока действует статус временной защиты.

В течение пяти дней решение Европарламента должен утвердить Совет ЕС. После публикации документа в Официальном журнале ЕС он вступит в силу.