В ноябре 2021 года украинцы зарегистрировали на местные номера 58,3 тыс. подержанных авто, которые ввезли в страну. Для сравнения, в последнем месяце осени 2020 года импортировали на 81% меньше авто.

Подобная тенденция наблюдалась только в феврале 2019 года, когда впервые заканчивался срок льготной растаможки евроблях.

Если говорить о количестве регистраций авто в Украине, вторичный рынок занял 87% в последнем месяце осени.

В ноябре чаще всего растамаживали Volkswagen Passat — выбор на среднеразмерном авто остановили почти 4 тыс. украинцев.

На втором месте — компактный собрат лидера — Volkswagen Passat. Его размеры и дешевизна подкупили 3 377 водителей.

Замыкает тройку лидеров французский бюджетник Renault Megane — семейник неприхотлив к ремонту и отлично подходит для города. 3 225 подержанных авто зарегистрировали на украинские номера.

На четвертом месте расположились чешские Skoda Octavia — их выбрало 2 523 украинца.

На пятом месте — компактный и недорогой американец Ford Focus с результатом 1 781 автомобилей.

По данным за 2021 год, в Украину ввезли 470 тысяч подержанных легковых авто — это в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Напомним, что в ноябре этого года украинцы приобрели 8,7 тыс. новых легковых авто. Лидером в рейтинге по популярности оказался корейский бренд KIA — надежность и неприхотливость в ремонте подкупила наших водителей. Самой популярной моделью оказалась KIA Sportage.