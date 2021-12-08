У листопаді 2021 року українці зареєстрували на місцеві номери 58,3 тис. авто, які ввезли до країни. Для порівняння, в останньому місяці осені 2020 року імпортували на 81% менше авто.

Подібна тенденція спостерігалася лише у лютому 2019 року, коли вперше закінчувався термін пільгового розмитнення євроблях.

Якщо говорити про кількість реєстрацій авто в Україні, вторинний ринок зайняв 87% в останньому місяці осені.

У листопаді найчастіше розмитнювали Volkswagen Passat – вибір на середньорозмірному авто зупинили майже 4 тис. українців.

На другому місці – компактний побратим лідера – Volkswagen Passat. Його розміри та дешевизна підкупили 3 377 водіїв.

Замикає трійку лідерів французький бюджетник Renault Megane – сімейник невибагливий до ремонту і чудово підходить для міста. 3 225 уживаних авто зареєстрували на українські номери.

На четвертому місці розташувалися чеські Skoda Octavia – їх обрали 2 523 українці.

На п’ятому місці – компактний і недорогий американець Ford Focus з результатом 1 781 автомобілів.

За даними за 2021 рік, в Україну ввезли 470 тисяч уживаних легкових авто — це у півтора раза більше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, що у листопаді цього року українці придбали 8,7 тис. нових легкових авто. Лідером у рейтингу за популярністю виявився корейський бренд KIA – надійність та невибагливість у ремонті підкупила наших водіїв. Найпопулярнішою моделлю стала KIA Sportage.