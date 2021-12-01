Аналитики составили рейтинг самых популярных легковых автомобилей, которые покупали украинцы в ноябре 2021 года. За прошлый месяц водители обзавелись 8,7 тыс. новыми транспортными средствами — на 22% больше, чем за ноябрь 2020 года.

В последнем месяце осени наибольшим спросом у потребителей пользовались автомобили корейской марки Kia, которых было зарегистрировано 1251 шт.

На втором месте — надежные японские автомобили Toyota, на которых остановили свой выбор 974 украинцев.

Тройку лидеров замыкают французские доступные автомобили Renault — 882 шт.

Китайская Chery заметно укрепила свои позиции на рынке Украины — в январе с автосалонов уехало 612 авто. Японские легковушки Mitsubishi приобрели 494 водителей.

Также в Топ-10 месяца вошли следующие марки:

6. Hyundai — 439 авто.;

7. Nissan — 431 авто;

8. Peugeot — 384 авто;

9. BMW — 348 авто;

10. Suzuki — 287 авто.

Самой популярной моделью оказалась KIA Sportage. Кроссовер приглянулся 1 155 покупателям. За 2021 год в Украине успешно продали 92,7 тыс. новых авто.

Позитивная динамика наблюдается и на рынке подержаных авто. Осенью в Украину чаще всего завозили автомобили на европейских номерах. И хотя уже с 11 ноября растаможить евробляху по льготной ставке уже нельзя, владельцы авто на иностранной регистрации нашли лазейку — участники боевых действий и могут оформить авто на украинские номера.

Для них действие закона продлили до 8 февраля 2022 года. Правда, у военного не должно быть задолженностей, иначе транспортное средство могут конфисковать.