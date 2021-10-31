Как обогреть салон авто зимой

Мы покупаем авто, чтобы не зависеть от общественного транспорта и передвигаться комфортно. Последнее, наверное, играет самую важную роль. Поэтому даже зимой, когда на улице идет снег и морозы, мы хотим ездить в тепле.

Для того, чтобы в салоне авто был комфортный для поездок микроклимат, надо уметь правильно его прогревать. Многие производители оставляют инструкции, как включить отопительную систему авто и как лучше ею пользоваться, но большинство автовладельцев не читают инструкции.

Поэтому мы расскажем несколько простых правил, как прогреть салон авто зимой.

1. Если ваше авто засыпало снегом, то перед тем, как открывать дверцу, надо прочистить щель между дверью и кузовом. Иначе в салон попадет снег, который может намочить сиденья и коврики.

2. После того, как вы попали в салон авто, надо запустить двигатель, включить обогреватель и направить его на ветровое стекло.

Зимой стекло замерзает, чем ухудшает видимость для водителя. Нельзя трогаться с места, если стекло полностью не очищено ото льда, ведь это может привести к серьезным ДТП. Также не стоит бояться того, что стекло может треснуть от разницы температур, ведь оно прогревается постепенно.

Чтобы быстрее очистить ветровое стекло ото льда, можно использовать специальные скребки и “незамерзайки”.

Если в салоне автомобиля в печку встроен электрообогреватель, не стоит включать его на полную мощность.

3. Зимой в салоне авто на ковриках всегда есть вода. Поэтому когда ваше ветровое стекло стало чистым, стоит повернуть обогреватель с теплым воздухом вниз на коврики. Это не только сможет нагреть ваши конечности, но и высушит воду. Делать это надо для того, чтобы от мокрых ковриков в теплом салоне не запотевали окна.

4. Дополнительное тепло в ваш салон может принести функция рециркуляции воздуха, она также ускоряет прогрев салона, включать ее надо вместе с печкой. Когда воздух в салоне нагреется до оптимальной для вас температуры, рециркуляцию можно выключить, тогда в салон будет попадать свежий воздух.

Многие водители предпочитают начинать движение до того, как отопительная система поднимет температуру внутри автомобиля до комфортной. Это позволяет значительно сэкономить топливо, а еще на ходу двигатель нагревается быстрее, чем на холостых оборотах.

Пользуясь такими простыми правилами, вы быстро сделаете поездку в своем авто комфортной, даже когда вокруг лютые морозы.

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