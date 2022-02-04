В первом месяце 2022 году украинцы ввезли в Украину 31,6 тыс. подержанных авто. Это почти на 25% больше, чем годом ранее. Новых авто в январе украинцы купили в 6 раз меньше, чем с пробегом.

Так, больше половины ввезенного поддержанного транспорта за январь имели бензиновые двигатели. Дизельных было всего 37%, с ГБО — 7%. Даже электромобили пользовались спросом — 4% от общего количества.

Так, особой популярностью пользовался семейный Renault Megane — 2 174 авто. На втором месте — всеми любимый компактный Volkswagen Golf — 1 917 регистраций. Ожидаемо, в тройку лидеров также вошел фаворит украинцев Volkswagen Passat — 1 791 авто.

Четвертое место за чешскими Skoda Octavia — 1 460 регистраций, а пятое — за компактными и бюджетными Ford Focus — 1 088 авто.

Впрочем, есть и те, кто не хочет растамаживать ввезенные автомобили с иностранной регистрацией. Напомним, что льготный период заканчивается уже совсем скоро — 8 февраля. Многие до сих пор оттягивали прохождение этой процедуры — водители хотят зарегистрировать автомобиль в последний момент, и им в этом активно помогают брокеры.

Причем растаможить авто сейчас можно с только с помощью участников боевых действий. Владельцы авто из Европы платят ветеранам АТО за регистрацию их транспорта на украинские номера.