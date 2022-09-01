Осень приносит с собой дожди, листопады, первые заморозки. Поэтому водителям становится все сложнее управлять автомобилем. Но уберечь от автотрощи себя и свою машину можно, если знать секреты безопасной езды по скользкой дороге. Ими с Фактами ICTV поделился инструктор по контраварийному вождению Сергей Гусев.

– Езда осенью и летом не особо отличается. Неопытные водители совершают ошибки во время вождения и летом. Просто сухая дорога прощает эти ошибки. А вот на скользкой осенней дороге сразу возникают проблемы. Отличие только в сцеплении колес автомобиля с дорогой – осенью оно хуже, – предостерегает специалист.

Дополнительная опасность для водителей осенью:

неровные участки дороги;

глубокие лужи;

чередование мокрых/примерзших участков с чистыми и сухими.

Как безопасно поворачивать на скользкой дороге

На ровных участках, пусть само дорожное покрытие и скользкое, можно ехать относительно спокойно. Проблемы возникают обычно на поворотах и ​​при резком торможении. Что же делать, чтобы этого избежать? В первую очередь – снизить скорость.

Сейчас смотрят

Лучше ехать медленнее, но безопасно добраться до пункта назначения, чем попасть в аварию.

Если вы видите впереди поворот и понимаете, что сцепление колес с дорогой плохое, потому что она скользкая, действуйте по инструкции:

Начинайте заранее сбрасывать скорость. На тормоз жмите сильно, но плавно. Когда входите в поворот, не тормозите и не газуйте – ваша скорость должна быть неизменной. Выкручивая руль для вхождения в поворот, не совершайте резких движений, сохраняйте траекторию.

– Если вы начнете тормозить на скользкой дороге во время вхождения в поворот, то автомобиль занесет, и вы не справитесь с управлением, – предостерегает Сергей Гусев.

Как безопасно тормозить на мокрой скользкой дороге

Вода и лед делают дорогу скользкой. Соответственно, коэффициент сцепления с колесами уменьшается. Неопытным водителям этот момент учесть трудно, потому что они еще недостаточно знают свой автомобиль.

Здесь поможет простая практика. Найдите прямой участок дороги без поворотов и ям. Разгоните автомобиль до 50 км/ч и резко затормозите. Так вы узнаете, как быстро ваш автомобиль останавливается. Помните: чем больше скорость, тем длиннее тормозной путь.

Подобные тренировки позволят вам чувствовать себя увереннее во время экстремальных ситуаций на дороге.

Но главное – не превышать скорость, особенно на скользкой дороге и в темное время года. Ибо каким бы мощным ни был ваш автомобиль и какими бы хорошими ни были тормоза, если вы мчитесь слишком быстро, моментально остановиться не сможете. А значит, неприятной ситуации не избежать.

Мокрые листья и лужи особенно опасны для водителей осенью

Сама по себе лужа на дороге не опасна, если она не очень глубокая. Но часто в лужах “прячутся” воронки с острыми краями. Такие ямы разрубают колесо. Поэтому если есть возможность, лужу лучше объехать.

Скользкие листья очень опасны для водителей. Они вызывают больше проблем, чем мокрый асфальт. Колесо, попадая на мокрые листья, начинает “плавать”. Одновременно с этим листья скользят по асфальту. Поэтому скользкие сразу обе поверхности, по которым движется машина.

Если видите впереди листья, немедленно сбрасывайте скорость, чтобы проехать этот отрезок пути медленнее, чем вы двигались до этого.

А еще осенью нужно вовремя сменить летнюю резину на зимнюю. Сделать это следует, когда среднесуточная температура опускается до +7 градусов. Не нужно ждать морозов и снегопадов, чтобы переобуть автомобиль. Позаботьтесь о своей безопасности заранее.