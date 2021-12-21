Эксперты составили рейтинг автомобилей, на которых нарушали украинские водители в 2021 году чаще всего. На первом месте оказался транспорт немецкого производства.

Статистикой поделился сервис Штрафы UA для проверки наличие постановлений за езду.

— Если спросить у обычного украинца: водители на каких автомобилях больше всего нарушают ПДД? В ответ обычно перечислят люксовые марки: Porsche, Range Rover, BMW и другие известные бренды. Но мы готовы развеять мифы и поделиться с вами интересной статистикой! — сообщается на странице сервиса в Facebook.

На пятом месте расположились чешские авто Skoda — по данным сервиса за 2021 год было выписано 14 458 штрафов водителям моделей этого бренда.

На четвертом — люксовые немецкие Mercedes Benz. Владельцы мощных иномарок получили 19 858 штрафов за год.

Тройку лидеров замыкают водители французский Renault — 21 782 штрафов. Водители бюджетных авто не спешили соблюдать все ПДД в этом году.

На втором месте водители японских Toyota — 23 051 штрафов. Некоторые модели авто этого бренда слишком часто появляются в списках нарушителей.

С большим отрывом лидерами по игнорированию ПДД оказались водители немецких Volkswagen — 33 740 штрафов.

Уже совсем скоро наступит 2022 год — водителей ожидает огромное количество изменений. Из основного — планируется введение обязательного техосмотра, а камеры для автофиксации нарушений ПДД начнут фиксировать проезд на красный и по встречке. О том, какие изменения ожидают украинских водителей в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.