Експерти склали рейтинг автомобілів, на яких порушували українські водії у 2021 році найчастіше. На першому місці опинився транспорт німецького виробництва.

Статистикою поділився сервіс Штрафи UA для перевірки наявності ухвал за їзду.

– Якщо запитати у звичайного українця: водії на яких автомобілях найбільше порушують ПДР? У відповідь зазвичай перерахують люксові марки: Porsche, Range Rover, BMW та інші відомі бренди. Але ми готові розвіяти міфи та поділитися з вами цікавою статистикою! – Повідомляється на сторінці сервісу в Facebook.

На п’ятому місці розташувалися чеські авто Skoda – за даними сервісу за 2021 рік було виписано 14 458 штрафів водіям моделей цього бренду.

На четвертому – люксові німецькі Mercedes Benz. Власники потужних іномарок отримали 19 858 штрафів за рік.

Трійку лідерів замикають водії французький Renault – 21 782 штрафів. Водії бюджетних авто не поспішали дотримуватися всіх правил дорожнього руху цього року.

На другому місці водії японських Toyota – 23 051 штрафу. Деякі моделі цього бренду дуже часто з’являються в списках порушників.

З великим відривом лідерами з ігнорування правил дорожнього руху виявилися водії німецьких Volkswagen – 33 740 штрафів.

Вже зовсім скоро настане 2022 рік – на водіїв чекає величезна кількість змін. З основного – планується запровадження обов’язкового техогляду, а камери для автофіксації порушень правил дорожнього руху почнуть фіксувати проїзд на червоний та по зустрічці. Про те, які зміни очікують на українських водіїв у 2022 році – читайте у матеріалі Фактів ICTV.