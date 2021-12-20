С начала 2021 года украинцы сняли с учета для выбраковки более 15 тысяч авто. Чаще всего утилизировали автомобили украинского, советского и российского производства.

Об этом заявили эксперты из Института исследований авторынка. Так, 54% из всего утилизированного транспорта принадлежало физическим лицам — легковушки, грузовики и автобусы. 64% из всего уничтоженного транспорта были легковыми авто.

Топ-10 утилизированных авто в Украине за 2021 год:

ВАЗ 2101 — 791 авто; ВАЗ 2106 — 657 авто; УАЗ Буханка — 632 авто; ВАЗ 2107 — 538 авто; АЗЛК 2140 Москвич — 470 авто; ВАЗ 2109 и 21099 — 437 авто; ГАЗ 53 — 424 авто; АЗЛК 412 — 380 авто; ЗАЗ 1102 Таврия — 341 авто; ГАЗ 3302 Газель — 308 авто.

За 2021 год количество отправленного на утилизацию транспорта постепенно увеличивалось. Так, с января по ноябрь этого года сняли с учета для выбраковки на 40% больше автомобилей, чем за аналогичный период в прошлом году.

Эксперты уверяют, что причин для такой тенденции несколько. К примеру, система автофиксации ДТП постепенно улучшается по всей Украине. Также многие опасаются обязательного техосмотра, который запланирован на 2022 год.

Некоторые автомобили советской эпохи уже просто невыгодно восстанавливать. Если раньше ими занимались и пытались вернуть на дороги, то сейчас намного проще накопить на старую, но доступную иномарку.

Почти половину всех транспортных средств выбраковывают юридические лица, это может быть следствием массовых инвентаризаций и упорядочений имущества как частных, так и государственных организаций.

В 2022 году украинские водители столкнутся с новыми изменениями. Так, совсем скоро могут вернуть обязательный техосмотр, балльную систему штрафов, а камеры для автофиксации нарушений ПДД будут умнее. Ознакомиться со всеми изменениями для водителей в 2022 году можно в материале Фактов ICTV.