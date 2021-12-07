Одно из самых опасных явлений на дороге — гололед. С наступлением сильных холодов лучше избегать езды на машине, однако если вы все же оказались за рулем и едите по льду, то должны знать все тонкости и что делать в таком случае.

На дороге всегда нужно быть внимательным, а во время заморозков — вдвойне. Даже опытный водитель не может быть застрахован от природных явлений и их последствий. Как водить автомобиль в гололед — далее в материале.

Первая рекомендация от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям — выдерживайте дистанцию между автомобилями. В идеале — она должна быть не менее двойной скорости движения.

Второе правило во время езды в гололед — соблюдайте скоростной режим. Как говорится — тише едешь, дальше будешь. На дороге никогда не стоит спешить или обгонять других водителей, 5 минут сэкономленного времени вам ничего не дадут, но могут спасти жизнь.

Третья рекомендация — во время езды не совершайте резких маневров. Зимняя езда требует повышенной аккуратности.

Четвертое правило — приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость. Помните, что пешеход также может упасть на дороге во время гололеда.

Соблюдая такие простые и понятные советы вы можете избежать непредвиденных обстоятельств, помните, что водитель отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь других людей.

К слову, завтра, 8 декабря, в северных, Винницкой, Черкасской областях прогнозируется гололедица, местами налипание мокрого снега. Детальнее о погоде на 8 декабря — читайте на Фактах ICTV.