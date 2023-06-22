Хакеры нашли секретный режим в автомобилях Tesla. Открытие позволяет управлять авто без использования рук.

Новинка называется режим Илона — ее нашел хакер, который изучает код программного обеспечения авто. Именно эксперт с псевдонимом greentheonly выяснил, как заблокировать сидения с электроприводом в Tesla 3 или выключить центральную камеру в салоне, о существовании которой многие и не догадывались.

Так, режим автопилота в Tesla подразумевает, что водитель будет следить за дорогой и возьмет управление на себя в любой момент, из-за чего всячески проверяет реакцию. За действиями также следит и камера в салоне, которая не позволит лечь спать за рулем.

Режим Илона дает возможность ездить с автопилотом без проверок. В теории, это позволит не следить за дорогой, и транспорт будет самостоятельно двигаться в указанную точку.

Впрочем, подобные решения могут увеличить количество ДТП на дорогах, ведь Tesla Model Y считается самым популярным автомобилем в мире. За первый квартал этого года было продано аж 336 новых кроссоверов от компании Илона Маска. Второе место – у Toyota Corolla с показателем в 325 тыс. авто.