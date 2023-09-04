В августе 2023 года украинцы активно покупали новые авто. 10 самых популярных моделей составили 36% от всего рынка транспорта из салона. Самое время узнать, какие самые популярные новые авто августа 2023 в Украине.

Первое место за доступным Renault Duster — 473 авто. Второе место занимает универсальный Toyota Rav-4 c отметкой в 307 авто. Этот японский кроссовер доступен во множестве модификаций, поэтому он подходит многим водителям.

Тройку лидеров замыкает новый электрический Volkswagen ID.4 — 275 авто. Компактный городской автомобиль набирает популярность благодаря своей надежности.

Четвертое место за Toyota Corolla — 207 авто. Пятерку рейтинга замыкает Toyota Land Cruiser Prado — 154 водителя выехали из салона на новеньком внедорожнике. На шестом месте расположился люксовый Toyota Camry — 152 авто. Седьмую строчку в списке занимает немецкий Volkswagen Touareg — 142 авто.

Восьмое место за Hyundai Tucson — 132 авто. Девятое место у Mazda CX-5 с отметкой 127 авто, а на последнем месте расположился Suzuki Vatara — 118 авто.

Напомним, что в Украине изменили процедуру обязательного техосмотра. Теперь по результатам процедуры будут выдаваться электронные бланки, а весь процесс будет фиксироваться на камеру. Это усложнит подделку результатов и уменьшит уровень коррупции в этой сфере.