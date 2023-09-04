У серпні 2023 року українці активно купували нові авто. 10 найпопулярніших моделей становлять 36% від усього ринку транспорту з салону. Саме час дізнатися, які найпопулярніші нові авто серпня 2023 року в Україні.

Перше місце за доступним Renault Duster – 473 авто. Друге місце посідає універсальний Toyota Rav-4 з позначкою в 307 авто. Цей японський кросовер доступний у безлічі модифікацій, тому він підходить багатьом водіям.

Трійку лідерів замикає новий електричний Volkswagen ID.4 – 275 авто. Компактний міський автомобіль набирає популярності завдяки своїй надійності.

Четверте місце за Toyota Corolla – 207 авто. П’ятірку рейтингу замикає Toyota Land Cruiser Prado – 154 водії виїхали з салону на новенькому позашляховику. На шостому місці розташувався люксовий Toyota Camry – 152 авто. Сьому сходинку в списку посідає німецький Volkswagen Touareg – 142 авто.

Восьме місце за Hyundai Tucson – 132 авто. Дев’яте місце за Mazda CX-5 з позначкою 127 авто, а на останньому місці розташувався Suzuki Vatara – 118 авто.

Нагадаємо, що в Україні змінили процедуру обов’язкового техогляду. Тепер за результатами процедури видаватимуть електронні бланки, а весь процес фіксуватимуть на камеру. Це ускладнить підробку результатів і зменшить рівень корупції у цій сфері.