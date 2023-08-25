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Водителям приготовиться: в Украине изменили процедуру обязательного техосмотра авто

25 августа 2023, 12:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Unsplash

В Украине обновили процедуру обязательного техосмотра авто. Уже с 25 августа будут оценивать состояние транспорта с обязательной видеофиксацией.

О нововведении заявили в МВД. 

В министерстве напомнили, что изменения были приняты постановлением КМУ №514 от 19 мая 2023 года.

Так, для обязательного техосмотра ввели электронные бланки для более действенного контроля за коммерческими, пассажирскими и грузовыми перевозчиками. В новом протоколе будет отображаться вся важная информация о прохождении техосмотра: время, дата и результаты осмотра. 

А чтобы не сфальсифицировать данные, будет осуществляться видеонаблюдение. В отличие от бланков, изменения касательно видеофиксации вступят в силу спустя 6 месяцев после отмены военного положения в Украине.

— Благодаря электронному протоколу, процесс получения документов становится более удобным и эффективным. К тому же, электронный документооборот уменьшает использование бумаги, способствуя цифровому развитию, — заявили в МВД.

На сегодня обязательный техосмотр касается:

  • легковых авто для коммерческой перевозки авто;
  • грузовых авто массой до 3,5т, от 3,5т до 12 т и выше 12 т.;
  • спецтранспорта;
  • машин для перевозки опасных грузов;
  • такси;
  • автобусов;
  • прицепов и полуприцепов.

За водителями активно наблюдают и на дорогах — в августе заработало еще 50 камер автофиксации нарушений ПДД. Теперь общее количество систем, которые круглые сутки следят за ситуацией на дороге — 215 штук. Все они автоматически фиксируют нарушение, а водитель в итоге получит штраф.

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Источник
МВД
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