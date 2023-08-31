С 25 сентября в Киеве вводятся новые пропуска на авто для передвижения по городу во время комендантского часа. Заявки для их получения можно подавать с 4 числа первого месяца осени в Центральное управление Военной службы правопорядка.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что система пропусков должна систематически обновляться, чтобы ими пользовались только те, кто относится к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти. Об этом пишет КГВА.

— Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных, — подчеркнул Попко.

Старые пропуска должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка.