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Авто

Украинцы завезли рекордное количество авто с пробегом: какие области лидируют

3 августа 2023, 12:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Водій, авто, машина
Источник: Pexels

В июле 2023 украинцы приобрели рекордное количество автомобилей с пробегом за пределами страны. Так, в средине лета завезли 18,5  тыс. подержанных авто. Показатель является рекордным за последние 11 месяцев, с декабря 2022 года.

Эксперты из Института Исследований авторынка выяснили, в каких областях чаще всего регистрируют привезенный автомобиль с пробегом. Ожидаемо, лидером оказалась Львовская область — 2 392 авто. Второе место за столицей с показателем в 1 780 авто. Тройку лидеров замыкает Киевская область — 1 271 авто.

Ожидаемо, в самом низу рейтинга — области, которые жили или и дальше частично живут под оккупацией — Херсонская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Запорожская. 

Рейтинг подержанных импортных авто за июль 2023 точно не удивит — в топе все те же бестселлеры, которые каждый месяц подкупают украинцев своей ценой и доступность. К примеру, первое место занимает Volkswagen Golf, а второе место за чешской Skoda Octavia. Впрочем, в рейтинге также есть и электрокары — они постепенно выходят на украинский авторынок.

К примеру, украинцы покупали бюджетные Nissan Leaf, а также люксовые Tesla Model 3, которые считаются одними из самых популярных подержанных электрокаров в Украине.

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Источник
Институт исследований авторынка
Теги
Импорт авто авторинок
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