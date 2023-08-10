В июле 2023 года украинцы приобрели 924 легковых авто, ввезенных из Китая — 616 новых, 308 — подержанных.

Большинство легковушек из общего количества были электромобили — 83%.

Самой популярной моделью легковушки китайского происхождения, которая в июле прошла свою первую регистрацию в Украине, стал Volkswagen ID.4 — 326 единиц.

Далее следует Volkswagen ID.6 — 70 единиц, и Dongfeng Honda M-NV — 64 авто.

Пятерку лидеров замыкают Toyota bZ4X — 52 единицы, и Honda e — 50.

Следующими популярными моделями оказались Chery Tiggo 4 — 27 авто, Chery Tiggo 2 — 24.

На восьмом месте MG HS — 20 авто. Десятку лидеров замыкают Volkswagen ID.3 и Jetour X70 — по 17 единиц.