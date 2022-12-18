Может питать целый дом. Как превратить электромобиль в передвижной пауэрбанк

Владельцам электрокаров повезло, потому что их можно использовать не только по назначению, но и как альтернативный источник резервной энергии для своего дома. А это сейчас, при частых отключениях электроснабжения, очень важно.

Батарея электрокара выгоднее и экономнее генератора, потому что отдает потребителю всю энергию, которую имеет. В отличие от генераторов, которые часто сжигают горючее зря, потому что не все произведенное электричество потребитель может использовать. Как электромобили могут раздавать электричество, на сколько хватит мощности батареи, какие приборы могут питать, узнали Факты ICTV.

– На самом деле, электрокары являются передвижными пауэрбанками. Тем более, у некоторых электромобилей, таких как Tesla, есть так называемый режим кемпинг. Он позволяет подсоединить разные приборы к емкости самой батареи. В машине есть трансформатор, который преобразует существующий ток в нужный для гаджетов, а не для движения машины. Чтобы вы могли включить кофеварку или любой другой прибор, — говорит руководитель группы экологических компаний MOECO Евгений Дутко.

Все остальные электрокары в передвижной пауэрбанк можно превратить с помощью инвертора. Это специальное устройство, которое превращает постоянный ток из батареи электрокара 12 В в переменное напряжение 220 В. Он будет давать энергии от 1 до 6 кВт в час. И даст возможность включать всевозможные домашние приборы. К примеру, ноутбуки, лампы и зарядки к телефонам. И даже телевизоры и холодильники. Главное, рассчитать мощность.

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Требования к инвертору

Инвертор должен иметь режим выравнивания синусоида. Что это значит? То напряжение, которое будет идти с него на ваши гаджеты, должно правильно считываться ими, например, вашим ноутбуком, кофеваркой и т.д. И прибор будет включаться и работать. Если нет выравнивания синусоида, это может навредить оборудованию. Или оно просто не включится.

Инверторы бывают разной мощности – от 300 Вт до 6 кВт. Выбирая, обратите внимание на имеющиеся разъемы. Чем больше номинальная мощность, тем больше приборов к нему можно подключать.

Самые простые инверторы стоят несколько тысяч гривен. Более мощные, которые выдают до 6 кВт, обойдутся в десятки тысяч гривен.

Каким должен быть заряд батареи, чтобы она выдавала энергию

Батарея может быть заряжена не полностью. Здесь вопрос о том, какие приборы вы хотите питать. Если компьютер до 1 кВт и должен работать в течение 20 часов, то здесь поможет даже наполовину заряженная батарея.

Если вы хотите использовать максимально все 6 кВт, вытаскивайте их через инвертор из электрокара, тогда желательно ночью заряжать автомобиль. А днем, когда перебои со светом, брать с него электричество.

На сколько хватит заряда батареи

Это простая математика. Чем экономнее вы будете потреблять электричество, тем надольше его хватит. Если емкость батареи, скажем, у Tesla, 75 кВт. Через инвертор вы тянете из нее максимально 6 кВт. Вы делите и определяете, сколько времени вам удастся работать в таком режиме.

К примеру, Nissan Leaf обладает полностью заряженной батареей 62 кВт. Потребитель, используя всего 2 кВт/ч, сможет питать свои приборы в течение 31 часа.

Как подключить инвертор к электромобилю

Необходимо добраться до батареи на электромобиле. Затем с помощью разъемов или другим способом подключить инвертор к ней. Когда он заработает, на его выходе появится необходимое напряжение.

Но если нет специального опыта, вы не электрик, то в домашних условиях инвертор больше 2 кВт использовать не следует. Это будет безопасный вариант и для машины, и для оборудования.

Безопасность

Не стоит забывать о безопасности, работая с разъемами и проводкой. Важно не перегружать инвертор. Вытаскивая напряжение из батареи электрокара, угарными газами вы не отравитесь. Потому что их здесь нет. Есть опасность, если неправильно составить систему – можно сжечь предохранители или сплавится проводка.

Сейчас некоторые компании предоставляют услугу “передвижной пауэрбанк”. К заказчику приезжает электрокар, который, скажем, имеет 20 кВт мощности. С помощью удлинителя он может поставлять электроэнергию на бытовые приборы общей мощностью до 2 кВт в течение 10 часов.

Так что аккумуляторной батареи электрокара достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией целый дом.