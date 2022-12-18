Може живити цілий будинок. Як перетворити електромобіль на пересувний повербанк

Власникам електрокарів пощастило, бо їх можна використовувати не лише за призначенням, а й як альтернативне джерело резервної енергії для своєї оселі. А це нині, при частих відключеннях електропостачання, дуже важливо.

Батарея електрокара вигідніша та економніша за генератор, бо віддає споживачу всю енергію, яку має. На відміну від генераторів, які часто спалюють пальне даремно, бо не всю вироблену електрику споживач може використати. Як електромобілі можуть роздавати електрику, на скільки вистачить потужності їх батареї, які прилади можуть живити, дізналися Факти ICTV.

– Насправді, електрокари є пересувними повербанками. Тим більше, у деяких електромобілів, таких як Tesla, є так званий режим кемпінг. Він дозволяє під’єднати різні прилади до ємності самої батареї. У машині є трансформатор, який перетворює існуючий струм у потрібний для гаджетів, а не для руху машини. Щоб ви могли ввімкнути кавоварку чи будь-який інший прилад, – каже керівник групи екологічних компаній MOECO Євгеній Дутко.

Усі інші електрокари на пересувний повербанк можна перетворити за допомогою інвертора. Це спеціальний пристрій, який перетворює постійний струм з батареї електрокара 12 В на змінну напругу 220 В. Він буде давати енергії від 1 до 6 кВт на годину. І дасть можливість вмикати різноманітні домашні прилади. Наприклад, ноутбуки, лампи та зарядки до телефонів. І навіть телевізори й холодильники. Головне, розрахувати потужність.

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Вимоги до інвертора

Інвертор повинен мати режим вирівнювання синусоїда. Що мається на увазі? Та напруга, що буде йти з нього на ваші гаджети, має правильно зчитуватися ними, наприклад, вашим ноутбуком, кавоваркою і т.д. І прилад буде вмикатися і працювати. Якщо нема вирівнювання синусоїда, це можете нашкодити обладнанню. Або ж воно просто не ввімкнеться.

Інвертори бувають різної потужності – від 300 Вт до 6 кВт. Обираючи, зверніть увагу на наявні роз’єми. Чим більша номінальна потужність, тим більше приладів до нього можна підключати.

Найпростіші інвертори коштують кілька тисяч гривень. Потужніші, що видають до 6 кВт, обійдуться у десятки тисяч гривень.

Який має бути заряд батареї, щоб вона видавала енергію

Батарея може бути заряджена не повістю. Тут питання у тому, які прилади ви хочете живити. Якщо це комп’ютер до 1 кВт і має працювати упродовж 20 год, то тут допоможе навіть наполовину заряджена батарея.

Якщо ви хочете використовувати максимально усі 6 кВт, витягувати їх через інвертор з електрокара, тоді бажано вночі заряджати автомобіль. А вдень, коли перебої зі світлом, брати з нього електрику.

На скільки вистачить заряду батареї

Це проста математика. Чим економніше ви споживатимете електрику, тим надовше її вистачить. Якщо ємність батареї, скажімо, у Tesla, 75 кВт. Через інвертор ви тягнете з неї максимально 6 кВт. То ви ділите й визначаєте, скільки часу вам вдасться працювати у такому режимі.

Наприклад, Nissan Leaf має повністю заряджену батарею 62 кВт. Споживач, використовуючи лише 2 кВт на годину, зможе живити свої прилади упродовж 31 год.

Як підключити інвертор до електромобіля

Потрібно дістатися до батареї на електромобілі. Потім за допомогою роз’ємів або іншим способом підключити інвертор до неї. Коли він запрацює, на його виході з’явиться необхідна напруга.

Та якщо немає спеціального досвіду, ви не електрик, то в домашніх умовах інвертор більше 2 кВт використовувати не варто. Це буде безпечний варіант і для машини, і для обладнання.

Безпека

Не варто забувати про безпеку, працюючи з роз’ємами та проводкою. Важливо не перевантажувати інвертор. Витягуючи напругу з батареї електрокара, чадними газами ви не отруїтеся. Бо їх тут немає. Є небезпека, якщо неправильно скласти систему – можна спалити запобіжники, або ж сплавиться проводка.

Наразі деякі компанії надають послугу “пересувний повербанк”. До замовника приїжджає електрокар, який, скажімо, має 20 кВт потужності. За допомогою подовжувача він може постачати електроенергію на побутові прилади, загальною потужністю до 2 кВт, упродовж 10 год.

Тож акумуляторної батареї електрокара достатньо, щоби забезпечити електренергією цілий будинок.