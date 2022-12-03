Если вы задумываетесь над покупкой генератора, то первое, что нужно сделать – рассчитать его мощность. Она должна быть немного больше, чем нужно для всех ваших устройств.

Как правильно рассчитать мощность генератора – читайте в материале.

Расчет мощности генератора

Выбирать генератор для дома нужно с расчетом многих показателей.

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Его нельзя брать бездумно: в первую очередь обязательно рассчитайте мощность, которая необходима для всех электрических приборов.

У всех людей, проживающих в доме, вам нужно расспросить, какие приборы они используют на постоянной основе.

К примеру, если в семье оба родителя работают дистанционно, а ребенок учится тоже из дома, то в часы, в которые выключают свет, все трое будут пользоваться: ноутбуками, телефонами, роутером.

Вам нужно будет рассчитать мощность для каждого компьютера, телефона и Wi-Fi, а затем заказывать устройство.

Но если вам нужен генератор просто для того, чтобы зарядить телефон или поставить чайник, подойдет генератор на 3-4 кВт.

Вот пример расчета, если вам нужно одновременно подключить следующие электроприборы:

Если у вас дома 8 шт. лампочек в каждой комнате с мощностью в 60 Вт каждая, то необходимый запас мощности будет 10% или 6 Вт с каждой лампочкой. Поэтому на свет вам потребуется 528 Вт. Если необходимо питать холодильник на 500 Вт, то необходимый запас – 200% или 1000 Вт. В общей сложности получается 1500 Вт. Средняя потребляемая мощность телевизора – 300 Вт. Необходимый запас в этом случае – 60% или 180 Вт. Суммарное потребление – 480 Вт. Микроволновая печь в 750 Вт будет иметь запас мощности – 50% или 375 Вт. В общей сложности получается 1125 Вт.

Мощность генератора для всех приборов следует рассчитать по формуле:

суммарное потребление всех электроприборов: 528+1500+480+1125=3633 Вт (3,6 кВт);

после этого закладываем запас мощности на случай, если вы будете питать новые приборы: 3,6 кВт+20%=4,3 кВт;

для этого примера необходимо покупать бензиновый генератор номинальной мощностью от 4 кВт.

Однако если у вас есть котел, то нужная мощность генератора растет. Часто, если выбирают генератор для дома, то делают запас мощности около 20%, ведь количество приборов в доме впоследствии растет.

Также нужно помнить о том, что если вы неправильно рассчитаете мощность, то генератор может сломаться.

Ведь если купить генератор с небольшой мощностью и присоединить к нему все, что есть в доме, то аппарат будет перегружен.

Если к вам со временем может переехать кто-нибудь из членов семьи или друзей, или вы вздумаете купить морозильную камеру, то тогда пригодится именно та мощность, которую вы запасли.

Поэтому лучше не игнорировать столь важные моменты при покупке генератора.